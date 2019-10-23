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فيديو.. كيف احتفلت نافورة بوليفارد الرياض بتأهل الهلال؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
بثت صفحة الفعاليات الخاصة لموسم الرياض على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطعًا مصورًا لنافورة البوليفارد أثناء تقديمها عرضًا مميزًا احتفالًا بتأهل نادي الهلال لنهائي أبطال آسيا.
وعلقت الصفحة على الفيديو: “نافورة بوليفارد الرياض تحتفل بتأهل نادي الهلال السعودي، لنهائي ابطال اسيا، الف مبررررروووك”.
وحصد الهلال بطاقة التأهل إلى الدوري النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، بعد تفوقه على السد في الدور نصف النهائي.
وخسر الهلال 2-4 أمام ضيفه السد في مباراة الإياب، ليستفيد من فوزه ذهابًا 4-1 الأسبوع الماضي، ويحصد بطاقة التأهل للنهائي بالتفوق 6-5 في مجموع اللقاءين.
وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.
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