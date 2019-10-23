رخيصة وصديقة للبيئة.. علماء كاوست يطورون بطاريات زنك فريدة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

طور علماء من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر فريق يقوده البروفيسور حسام الشريف، أستاذ هندسة وعلوم المواد في قسم العلوم والهندسة الفيزيائية بكاوست، بطاريات زنك-أيون تستخدم إلكتروليت مائي يتميز بالاستقرار في الهواء، والأمان، إضافة إلى أنه صديق للبيئة ورخيص التكلفة.

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وبحسب ما نقل موقع الجامعة، قال حسام الشريف، إنه “يمكن للبطاريات المائية المعتمدة على أيونات الزنك أن توفر حلًّا أكثر أمنًا وأقل تكلفةً لتخزين الطاقة على نطاق واسع مقارنة ببطاريات الليثيوم-أيون، إضافة إلى أنها تستخدم مواد صديقة للبيئة أكثر من بطاريات الرصاص الحمضية”.

تعتمد طريقة عمل بطاريات الليثيوم-أيون، وبطاريات الزنك-أيون على تخزين الأيونات كهربائيًّا في قطب كهربائي، وفي أثناء عملية الشحن، تتدفق الأيونات عبر الإلكتروليت من قطب إلى آخر، حيث يجري حبسها بواسطة عملية تسمى “الإقحام” intercalation.







