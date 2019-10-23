شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مسنة غرقاً في خزان ماء أرضي بينبع النخل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الأنصاري (ينبع) انتشلت فرق الدفاع المدني بينبع جثة مواطنة في العقد السادس من العمر سقطت داخل خزان ماء أرضي، وكشف العميد خالد الجهني المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، وقوع حادثة سقوط مواطنة داخل خزان أرضي في قرية الريان، بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع. وقال: على الفور تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 عاماً داخل خزان ماء أرضي بعمق مترين، ما أدى إلى وفاتها، وتم إخراجها من قبل الفرقة، وجارٍ تسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مسنة غرقاً في خزان ماء أرضي بينبع النخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.