شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يزور كوريا الجنوبية تعزيزاً للجوانب النيابية والعدلية بين البلدين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (الرياض)
بدأ النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم (الأربعاء)، زيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية يلتقي خلالها نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين، لا سيما فيما يخص الجوانب النيابية والعدلية.
وتتضمن مباحثات الجانبان التشاور والتنسيق في حدود اختصاصاتهما، إضافة لتبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في البلدين.
وتأتي زيارته في إطار التطور المطرد في علاقات المملكة وكوريا الجنوبية، وما شهدته خلال العامين الماضيين من تقدم على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي عهده، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية وتعزيز الصلة بين البلدين الصديقين.
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