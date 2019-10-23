، "التويجري" و"القصبي" يستعرضان مع حاكمة طوكيو رؤية 2030 ،

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الْتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأشادت حاكمة طوكيو بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والشراكة العميقة التي تجمع البلدين.
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط -خلال اللقاء- الرؤية السعودية اليابانية، وحجم المبادرات المشتركة؛ مؤكدًا الاهتمام المشترك بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو، واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.
كما جرى خلال اللقاء، بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
اليابان وزير الاقتصاد وزير التجارة والاستثمار
"التويجري" و"القصبي" يستعرضان مع حاكمة طوكيو رؤية 2030وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23
الْتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأشادت حاكمة طوكيو بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والشراكة العميقة التي تجمع البلدين.
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط -خلال اللقاء- الرؤية السعودية اليابانية، وحجم المبادرات المشتركة؛ مؤكدًا الاهتمام المشترك بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو، واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.
كما جرى خلال اللقاء، بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
11:50 AM
بحثا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
الْتقى وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ محمد التويجري، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، بحاكمة طوكيو يوريكو كويكي في العاصمة اليابانية طوكيو.
وأشادت حاكمة طوكيو بالعلاقات بين المملكة العربية السعودية واليابان، والشراكة العميقة التي تجمع البلدين.
من جانبه، استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط -خلال اللقاء- الرؤية السعودية اليابانية، وحجم المبادرات المشتركة؛ مؤكدًا الاهتمام المشترك بنمو مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين.
بدوره، أشاد وزير التجارة والاستثمار بنمو الناتج المحلي لمدينة طوكيو، واستيعابها لآلاف الشركات، وصنعها الدائم للفرص الاستثمارية.
كما جرى خلال اللقاء، بحثُ عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، "التويجري" و"القصبي" يستعرضان مع حاكمة طوكيو رؤية 2030 ،
المصدر : الخليج 365
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