محمد بن مسعود - الدمام - تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-23 حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو. 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 11:15 AM Advertisements للمشاركين في حفل تنصيبه وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو للمشاركين في حفل تنصيبه وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو حضر الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان، تكريمًا لرؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيبه؛ وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو. ، تركي بن محمد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان ،

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