السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر مأدبة العشاء التي أقامها إمبراطور اليابان



طوكيو 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

حضر صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مأدبة العشاء التي أقامها جلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان تكريما لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين من مختلف دول العالم المشاركين في حفل تنصيب جلالته، وذلك بالقصر الإمبراطوري في طوكيو.

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10:53ت م

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