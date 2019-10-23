السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالمدينة المنورة تنظم "البرنامج العلمي" بمسجد قباء



المدينة المنورة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة السبت القادم، فعاليات "البرنامج العلمي", ضمن البرامج والأنشطة التي ينفذها هذا العام.

ويشمل البرنامج الذي يقام بمسجد قباء محاضرات ودروساً علمية يلقيها عدد من المشائخ.

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10:48ت م

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