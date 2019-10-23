

مكة المكرمة 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

ألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس درسه الأسبوعي بالمسجد الحرام، تناول تفسير آيات من سورة الحديد وبيان كونها مدنية أوْ مكية.

وبدأ الدكتور السديس باستكمال درسه السابق ببيان تَرْتِيْبُ السُّوْرَةِ مِن حَيْث النُّزُوْل، موضحاً أن سُوْرَةُ الحَدِيْد مِن حَيْث الإِحْكام وَالنَّسْخ: وأنها مِن سُوَرِ المُفَصَّل، مضيفاً أنها سُمِّيت مفصَّلاً لِكَثْرة الفُصُوْل الَّتي بَيْن سُوَرِهَا بِـ " بسم الله الرَّحمن الرَّحيم " .

وفي ختام الدرس استمع معاليه إلى أسئلة الطلاب وناقش بعض الاستفسارات المتعلقة بالدرس.

// انتهى //

10:02ت م

0028





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الشيخ السديس يلقي درسه الأسبوعي عن تفسير آيات من سورة الحديد بالمسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.