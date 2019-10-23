السعودية اليوم / مستشفى الولادة والأطفال بتبوك يحصل على "سباهي"



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

حصل مستشفى الولادة والأطفال تبوك على اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " سباهي" وذلك بعد اجتياز كافة المعايير المعتمدة للتقييم، حيث سيسهم هذا الاعتماد - بإذن الله - في تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ويحفز جميع العاملين وبذل المزيد والمحافظة على تطوير الخدمات وتدريب العاملين المستمر.

وأوضحت الصحة أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 100 سرير ويوجد به عدد من التخصصات التي تشتمل على " قسم أطفال ، وقسم عناية ومركزة أطفال ـ وطوارئ أطفال – ومختبر- وأشعة - وصيدلية - وبنك دم - وعيادات خارجية - وعلاج طبيعي - وطب منزلي - وخدمة اجتماعية - وتثقيف "

يذكر أن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية " CBAHI سباهي " يهدف إلى إيجاد بيئة عمل للارتقاء بجودة الرعاية الصحية من خلال الوصول لأفضل مستوى رعاية للمرضى وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.

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10:00ت م

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