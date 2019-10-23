السعودية اليوم / "التقاعد" تقيم ورشة الوعي المالي للمتقاعدين بالتعاون مع هيئة سوق المال



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

أقامت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع هيئة السوق المالية ورشة العمل الأولى بعنوان "الوعي المالي للمتقاعدين" وذلك بمدينة الرياض.

واستهدفت الورشة رفع وتعزيز مستوى الوعي للمتقاعدين بنظام السوق المالية، ولوائحه التنفيذية ورفع مستوى الثقافة المالية والاستثمارية.

وافتتحت الورشة بنبذة عن المؤسسة العامة للتقاعد ونشأة السوق المالية في المملكة، والتطرق للبرامج التوعوية والتي تساعد المتقاعدين للإلمام بقواعد الاستثمار في السوق المالية، وتجنب المخاطر المتعلقة به والتي من شأنها أن تجعل المتقاعد قادراً على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش عمل سيتم إقامتها للمتقاعدين والمتقاعدات في كافة مناطق المملكة، وذلك تماشياً مع جهود المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع الجهات الأخرى لنشر الوعي المالي بين عملاء المؤسسة وتحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

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