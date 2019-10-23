السعودية اليوم / النائب العام يزور كوريا الجنوبية تعزيزاً للجوانب النيابية والعدلية بين البلدين



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

بدأ معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم، زيارة رسمية لجمهورية كوريا الجنوبية يلتقي خلالها نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول، وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الصديقين لا سيما فيما يخص الجوانب النيابية والعدلية .

وتتضمن مباحثات الجانبان التشاور والتنسيق في حدود اختصاصاتهما، بالإضافة لتبادل المعلومات حول القوانين والأنظمة السائدة في البلدين .

وتأتي زيارة معاليه في إطار التطور المطرد في علاقات المملكة و كوريا الجنوبية، وما شهدته خلال العامين الماضيين من تقدم على مختلف الأصعدة، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، الأمر الذي أحدث نقلة نوعية في العلاقات الثنائية و تعزيز الصلة بين البلدين الصديقين .

// انتهى //

09:28ت م

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