السعودية اليوم / أكثر من 56 ألف استشارة طبية قٌدمها مركز صحة " 937 "



الرياض 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

قدم مركز صحة (937) خلال الأسبوع الماضي " 56617 " استشارة طبية، فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز " 197059 " مكالمة, وبلغ عدد الاستفسارات " 57989 " استفساراً.

وأبانت الصحة أن المركز قام بحجز " 71140 " موعداً لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال نفس الفترة، فيما تلقى " 11091 " بلاغاً، وأنهى إجراء " 222 " طلباً للنقل من مستشفى إلى آخر.

ويُقدم مركز صحة " 937 " مجموعة من الخدمات المميزة، تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية، والاستشارات الطبية، وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة، إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى فيما يخص الجانب الصحي الذي تُعنى به " الصحة "، بالإضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها، إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويُعد مركز صحة " 937 " أحد أهم المبادرات في " الصحة "، ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز، ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل، كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.

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08:58ت م

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