قصة وعد العساف وملاك الحسيني : خروج عن المهنية وعدم لباقة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

تسببت حلقة برنامج “حراك مع ملاك” على قناة أم بي سي، التي استقبلت بها مشاهير من مواقع التواصل الاجتماعي من جيلين مختلفين، في تفاعل كبير وحالة من الجدل الواسع، حيث احتل وسم “وعد العساف وملاك” صدارة المتداول عبر تويتر، بعد اتهام عدد كبير من متابعي البرنامج للإعلامية ملاك الحسيني بعدم التزام المهنية، ولضيفتها نجمة مواقع التواصل الطفلة وعد العساف بـ عدم اللباقة.

وبدأت القصة باستضافة الإعلامية ملاك للطفلة وعد العساف برفقة الطفلة الأخرى رند الشهيلي من مشاهير التواصل ومعهما نجم مواقع التواصل الشاب الشهير بـ فيحان.

ويبدو أن الإعلامية سألت الطفلتين إن كانتا تعتبران فيحان قدوةً، خاصة في حلقاته الخاصة بالأطفال، إلا أن الطفلة وعد أنكرت متابعتها لـ فيحان، مؤكدة أنها لا تتابع مَن مثله، وأنها تفضل متابعة الميك اب ارتست والمصممات، وأيدتها الطفلة الأخرى.

وجاء حديث الطفلة وعد مبالغًا فيه لدى المتابعين، حيث قالت عن متابعتها لفيحان: أول مرة كان ينشط فيها كنت أتابعه بعدين ما عدت أتابعه لما خلاص لأني حسيته أوفر، وأختي تمسكني كل يوم تشغله، يعني عذرًا، بس فيحان يطق أعصابي، ليكتفي الأخير بابتسامة.

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ملاك الحسيني توضح:

في سياق متصل أوضحت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها في ”تويتر“ حقيقة الحلقة، مؤكدة أن طبيعة البرنامج تتطلب الصراحة والوضوح والجرأة، والتجرد من الرأي الشخصي، وأنها أبلغت فيحان بذلك قبل عرض الحلقة.

فيحان يرد:

من جانبه قال نجم مواقع التواصل الاجتماعي فيحان عبر حسابه الشخصي محاولاً أن يضع حداً للجدل الدائر، “إن اللقاء تم اجتزاء بعض ردوده”.

وأضاف أنه حتى لو الضيف كان مستفزاً إلا أنه يتحلى بالأدب بردوده، مضيفًا تمنيت لو ما قصوا ردودي.