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محمد بن مسعود - الدمام - نفّذ فرع الكلية التقنية بشقراء، بالتعاون مع المركز الصحي الأول بشقراء، ندوة تثقيفية للتوعية بداء "السكري" ووسائل العلاج والوقاية من المرض، وأهم الطرق لتجنب المضاعفات.
شارك في الندوة مديرُ المركز الصحي الأول بشقراء فهد بن مرزوق المطيري، والدكتور أشرف حامد، ومدير فرع الكلية التقنية عبدالله بن سعد المنصور.
وقدّم المشاركون شرحًا عن المرض وأنواعه وطرق علاجه، وأهم السبل لتجنب مضاعفاته، والأطعمة المناسبة لمرضى السكري، كما استمع الحضور لكيفية استخدام جهاز قياس السكر لمرضى السكري، والطريقة المثلى لأخذ الأنسولين لمريض السكر.
وأكد مدير المركز الصحي الأول بشقراء فهد المطيري، أن ندوة التوعية بأمراض السكري Diabetes استهدفت طلاب الكلية باعتبارهم البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري؛ ليكون قادرًا على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.
تقنية شقراء
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:06 AM
نفّذ فرع الكلية التقنية بشقراء، بالتعاون مع المركز الصحي الأول بشقراء، ندوة تثقيفية للتوعية بداء "السكري" ووسائل العلاج والوقاية من المرض، وأهم الطرق لتجنب المضاعفات.
شارك في الندوة مديرُ المركز الصحي الأول بشقراء فهد بن مرزوق المطيري، والدكتور أشرف حامد، ومدير فرع الكلية التقنية عبدالله بن سعد المنصور.
وقدّم المشاركون شرحًا عن المرض وأنواعه وطرق علاجه، وأهم السبل لتجنب مضاعفاته، والأطعمة المناسبة لمرضى السكري، كما استمع الحضور لكيفية استخدام جهاز قياس السكر لمرضى السكري، والطريقة المثلى لأخذ الأنسولين لمريض السكر.
وأكد مدير المركز الصحي الأول بشقراء فهد المطيري، أن ندوة التوعية بأمراض السكري Diabetes استهدفت طلاب الكلية باعتبارهم البداية لبناء جيل قادم واعٍ بمخاطر السكري؛ ليكون قادرًا على تحقيق التطلعات والطموحات وتحقيق رؤية 2030.
، "تقنية شقراء" والمركز الصحي الأول ينظمان ندوة عن "السكري" ،
المصدر : الخليج 365
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