محمد بن مسعود - الدمام - ضبط مركبتيْن وتحويل المضبوطات إلى جهات الاختصاص تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات. وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة. وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص.قات حوطة بني تميم 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 09:02 AM ضبط مركبتيْن وتحويل المضبوطات إلى جهات الاختصاص Advertisements إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم تمكنت الجهات الأمنية بحوطة بني تميم، منتصف ليلة أمس، من ضبط مركبتيْن بهما أكثر من 650 حزمة قات. وكانت الجهات الأمنية قد أفشلت أمس، تهريب أكثر من 650 حزمة قات بعد ضبط مركبتيْن من نوعَي "جكسار" و"سكويا" بطريق الحيانية جنوب غربي المحافظة. وتمّ تحرير محضر بالواقعة وتحويل المضبوطين والمضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص. الكلمات المفتاحية ، إحباط تهريب 650 حزمة قات بطريق الحيانية بحوطة بني تميم ،

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