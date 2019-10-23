تركي آل الشيخ: تذاكر موسم الرياض تجاوزت 8 ملايين و300 ألف تذكرة

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أن تذاكر موسم الرياض في كل العروض تجاوزت 8 ملايين و300 ألف تذكرة.

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في سياق متصل، زار رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، منطقة بوليفارد الرياض، أمس الثلاثاء.

وجاءت زيارة تركي آل الشيخ إلى بوليفارد الرياض لمتابعة مباشرة التحسينات في المنطقة، لإضافة المزيد من المتعة لزوار المنطقة الترفيهية الأولى في المنطقة.

وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.