فيديو.. تركي آل الشيخ في بوليفارد الرياض وهكذا استقبله الزوار

2019-10-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

زار رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، منطقة بوليفارد الرياض، أمس الثلاثاء.

وجاءت زيارة تركي آل الشيخ إلى بوليفارد الرياض لمتابعة مباشرة التحسينات في المنطقة، لإضافة المزيد من المتعة لزوار المنطقة الترفيهية الأولى في المنطقة.

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وأظهر مقطع فيديو للزيارة نشره آل الشيخ، تجمع الجماهير حوله فور رؤيته احتفاءً به، حيث حرص بعضهم على التصوير معه، بينما بادلهم هو التحية.

وأوضح آل الشيخ أن رئيس نادي الشباب خالد البلطان كان يرافقه في الزيارة.

وتحتضن منطقة البوليفارد عددًا من المطاعم العالمية والعربية، التي جرى استقطابها خصيصًا لـ”موسم الرياض”، كما تضم المنطقة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية والفنية، ومسرح محمد عبده الذي يتسع لـ 22 ألف متفرج، ومسرح أبو بكر سالم بسعة 6000 متفرج، بالإضافة إلى مسرح بكر الشدي بسعة 2000 متفرج ومتجر للدراجات النارية ومتجر ”موسم الرياض” ومنطقة “الفود تركس” إضافة إلى أكثر من 70 متجرًا للتسوق من الماركات السعودية.

وتأتي هذه النقلة الترفيهية التي تشهدها العاصمة الرياض خلال هذا الموسم بدعم مباشر من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، كما تستقبل وجهات “موسم الرياض” متابعات الخليج 365 والمقيم والزائر خلال الفترة من 11 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر في 12 وجهة هي: الرياض بوليفارد وواجهة الرياض ومعرض الرياض للسيارات ورياض ونتر وندرلاند وملاعب الرياض والحي الدبلوماسي والمربع والملز ووادي نمار ونبض الرياض ورياض سفاري وصحارى الرياض.