، "المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.
وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.
وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.حالة الطقس أمطار
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 08:22 AM
قال: ربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي المدينة والقصيم
أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.
وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.
وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.
، "المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.