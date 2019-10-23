، "المسند" الماطرة الثانية مستمرة وتؤثر على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: ربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي المدينة والقصيم

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الثانية في يومها الثاني مستمرة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الحالة المطرية الثانية وفي يومها الثاني مستمرة.

وأضاف: من المتوقع أن تهطل الأمطار المتفرقة اليوم على أجزاء متفرقة من مناطق #الحدود_الشمالية #تبوك #الجوف #حائل، وربما تمتد إلى المجال الجغرافي لمنطقتي #المدينة و#القصيم.

وتابع: التوقعات مستمرة أيضًا في #عسير #الباحة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تَحُد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل)، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، ولا يُستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق؛ فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض والقصيم، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.حالة الطقس أمطار