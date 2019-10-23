، "الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح تحد من مدى الرؤية الأفقية على هذه المناطق ،

محمد بن مسعود - الدمام - رياح مثيرة للأتربة على نجران والرياض والقصيم .. وضباب بالسواحل الشرقية والغربية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية؛ تمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقتَي الرياض والقصيم، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 14 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار