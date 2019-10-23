التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية برقم الهوية أو رقم السجل

خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، والإجابة عن استفسار كيف أعرف اني مسجل في التأمينات برقم الهوية الأكثر بحثاً من قبل الكثيرين، حيث تهدف رؤية المملكة العربية السعودية في 2030 أن تكون كل الخدمات المقدمة للمواطنين خدمات إلكترونية، حتى يسهل على المواطنين القيام بكل الإجراءات التي تحقق مصالحهم وتوفر عليهم الوقت والجهد، ومن ضمن الهيئات والمؤسسات التي تقدم خدماتها إلكترونياً تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من معرفة موقف اشتراكه في نظام التأمينات.

تسهل خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات برقم الهوية، لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من معرفة المبالغ التأمينية التي يستحق المؤمن المشترك الحصول عليها عند التقاعد فور الخروج من الخدمة الوظيفية، ويمكن الاستفادة من تلك الخدمة برقم الهوية أو رقم السجل المدني، بغرض التأكد من رقم الاشتراك في التأمينات، فضلاً عن الاستفادة من العديد من الخدمات الأخرى التي تتيحها المؤسسة العامة للتأمينات، لكافة المواطنين المسجلين بها.

التحقق من الاشتراك في التأمينات

يمكن لأي مواطن سعودي أو لمقيم بالمملكة أن يستخرج شهادة التأمين الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، وهذه الخدمة الإلكترونية تحد من تكدس المواطنين الذين يريدون هذه الخدمة في فروع المؤسسة، كما توفر الوقت والجهد المبذول في التوجه إلى مكاتب المؤسسة المنتشرة في العديد من محافظات المملكة.

كيفية الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية

يسهل على المواطن أو المقيم بالمملكة العربية السعودية القيام بخطوات التأكد من اشتراك التأمينات الاجتماعية، بإتباع خطوات بسيطة وسهلة هي:

بدايةً يجب تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تظهر للمستخدم القائمة الرئيسية للموقع الإلكتروني، يختار المستعلم خيار الخدمات الإلكترونية من خلالها.

الولوج على خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات.

يقوم المستعلم بإدخال رقم الهوية الوطنية وذلك متاح للمواطنين السعوديين فقط.

أما المقيمين بالمملكة فيدخلون رقم السجل المدني للمقيم.

يبادر بالضغط على أيقونة استعلام، وبعدها يمكنه طباعة برنت التأمينات من الانترنت.

يمكن تنزيل صفحة الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية، على شكل صفحة PDF حتى يمكن الاطلاع على جميع تفاصيل مدة الاشتراك، رقم الاشتراك وغيرها من المعلومات المتعلقة بخدمات التحقق من الاشتراك في التأمينات إلكترونياً.