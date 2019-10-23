“شويجو”: الهجوم التركي تسبب في بقاء 12 سجناً تضم “دواعش” بلا حراسة

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نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أول أمس الاثنين ، أن العملية التركية في شمال سوريا تركت 12 سجناً يحتجز متشددين أجانب ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وثمانية مخيمات للنازحين دون حراسة.

وحذر “شويجو” خلال زيارة إلى الصين..، من أن هناك مخاطر من أن يهرب المتشددون ويحاولوا مغادرة المنطقة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.

وشدد وزير الدفاع الروسي على ضرورة لتوحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وأيديولوجيتهم ودعايتهم.



