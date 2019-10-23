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نقلت وكالة إنترفاكس عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أول أمس الاثنين ، أن العملية التركية في شمال سوريا تركت 12 سجناً يحتجز متشددين أجانب ينتمون لتنظيم “داعش” الإرهابي، وثمانية مخيمات للنازحين دون حراسة.
وحذر “شويجو” خلال زيارة إلى الصين..، من أن هناك مخاطر من أن يهرب المتشددون ويحاولوا مغادرة المنطقة للعودة إلى بلدانهم الأصلية.
وشدد وزير الدفاع الروسي على ضرورة لتوحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وأيديولوجيتهم ودعايتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر “شويجو”: الهجوم التركي تسبب في بقاء 12 سجناً تضم “دواعش” بلا حراسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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