︎ :
.
كشفت وكالة ” بلومبيرج ” عن الدول التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024، حيث جاء المملكة العربية السعودية ضمن تلك الدول.
وقالت في تقريرها أن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة تباطؤا في النمو، بسبب التوترات التجارية.
وفي ذات السياق، أعلن صندوق النقد الدولي أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل ” السعودية، وتركيا، والمكسيك، وباكستان، ومصر ” .
فيما ستخرج من القائمة ” إسبانيا، وبولندا، وكندا، وفيتنام ” .
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.