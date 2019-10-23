إتاحة تأشيرة «مضيف» خلال أيام.. تعرّف على مُميزاتها

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. كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة، عبدالله قاضي، عن إتاحة تأشيرة “مضيف” خلال الأيام المقبلة. Advertisements وأوضح خلال مشاركته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن نظام التأشيرة الجديدة سيتيح للمواطن والمقيم استضافة ‏ضيوف المملكة على كفالتهم الشخصية لمدة 90 يوماً. وأضاف أنه سيتم استخراج التأشيرة عبر نظام “أبشر”، مبيناً أنه سيجري إعلان آلياتها ورسومها عند إقرارها. ‏وأكد أن ‏مَن سيأتي للعمرة سيكون متاحاً له التجوّل في ربوع ‏المملكة..، وكذلك مَن قدم للسياحة ‏فبإمكانه أداء العمرة‎.





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