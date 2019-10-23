فيديو.. مسلحون يسطون على محل تموينات في تبوك

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تعرض محل تموينات غذائية في مدينة تبوك، الأحد الماضي، لعملية سطو مسلح من قبل 3 أشخاص ملثمين.

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وأظهر مقطع فيديو صورته كاميرا مراقبة، لحظة اقتحام الملثمين الثلاثة المحل بالأسلحة، حيث قاموا بالاستيلاء على صندوق المحاسبة وبعض الأغراض قبل أن يلوذوا بالفرار، فيما اختبأ محاسب التموينات خلف الأرفف.

بدورها، تباشر الجهات الأمنية إجراءات البحث والتحري عن القضية..، للكشف عن ملابسات وتفاصيل الواقعة والإطاحة بالجناة.



