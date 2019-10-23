بعد وفاته صعقاً بالكهرباء.. معلم يرثي تلميذه بأبيات مؤثرة

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نظم معلم اللغة العربية في مدرسة بمكة المكرمة أبياتاً في رثاء أحد طلابه الذي قضى صعقاً بالكهرباء في أحد المسابح بعد نهاية دوام الخميس الماضي.

وكتب المعلم أحمد الحارثي في رثاء الطالب إحسان مصطفى:

بقايا من خيالِك في خيالي

فلله البقاءُ بلا جدالِ

فراقُك قد يراه البعض سهلاً

وقد يُدمي المحاجر في الرجالِ

فإن الموت يا “إحسانُ” حقٌّ

وما موتُ الأحبةِ بالمحالِ

أيا إحسانُ هل للموتِ طعمٌ؟

أيحلو أنْ يُقال: الموتُ حالي؟

دعوتُ الله أن يحبوكَ خلداً

من الفردوسِ في الجناتِ عالي

