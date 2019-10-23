فيديو.. أمير عسير يستقبل ويكرّم خويتم الحارثي الذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه

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وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، أمس الثلاثاء، الدعوة للمواطن خويتم الحارثي الذي عفا عن المتسبب في وفاة ابنه دون قيد أو شرط أو شفاعة.
واستقبل الأمير تركي بن طلال المواطن خويتم الحارثي بمقر الإمارة، حيث تم تكريمه إثر موقفه الذي يتباهى به الوطن بأكمله والذي يحقق مبدأ المجتمع المترابط.
وأظهر مقطع فيديو متداول أمير المنطقة وهو يثني على المواطن، قائلاً: “موقفك يرعب أعداء المملكة فهم يخافون من ترابط مجتمعنا”، ناقلاً له شكر وتقدير قيادة المملكة وأهل عسير.
وكان خويتم قد أعلن تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله..، حيث تُوفي ابنه معتز خنقاً على يد زميله في الصف السادس الابتدائي بمدرسة الوليد بن بشر الابتدائية بالرياض إثر مشاجرة بينهما.
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