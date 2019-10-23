خزان مياه يبتلع عجوزًا سعودية.. والدفاع المدني ينتشلها جثة هامدة

انتشلت فرق الدفاع المدني بمحافظة ينبع جثمان سيدة سعودية تبلغ من العمر 66 سنة، سقطت داخل خزان أرضي.
وقال المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني، أن فرق الدفاع المدني تبلغت -عند الساعة 7:30 من مساء اليوم- عن سقوط امرأة سعودية الجنسية داخل خزان أرضي في قرية الريان بمركز ينبع النخل التابعة لمحافظة ينبع.
مضيفًا أنه جرى توجيه فرق الدفاع المدني للموقع، وعند الوصول اتضح سقوط امرأة تبلغ من العمر 66 سنة داخل خزان ماء أرضي بعمق 2 متر، أدى إلى وفاتها -يرحمها الله- وتم إخراجها من قبل الفرقة وتسليم الحالة والموقع لشرطة ينبع النخل.
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