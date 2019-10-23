وكيل محافظ خيبر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الرشيدي

نقل وكيل محافظ خيبر مشعان بن مقبل العنزي، اليوم الثلاثاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى ذوي شهيد الواجب بالحد الجنوبي الرقيب عبد العالي بن مساعد الرشيدي.

كما نقل وكيل محافظة خيبر إلى ذوي الشهيد، تعازي أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، مشيرًا إلى أن ما يقدمه منسوبو القوات المسلحة الأبطال هو محل فخر واعتزاز الجميع من أبناء هذا الوطن، سائلًا الله- تعالى- أن يتقبل الشهيد مع الشهداء الأبرار، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أبدى ذوو الشهيد، فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة ببذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.