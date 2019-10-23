السعودية اليوم / مركز التأهيل الشامل بعرعر ينفذ خطة إخلاء فرضية



عرعر 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

نفذ مركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة بعرعر أمس خطة إخلاء فرضية بالتعاون مع الدفاع المدني.

وشملت الخطة على إخلاء المقيمين وفق الخطة المرسومة وكذلك تدريب العاملين على كيفية استخدام طفايات الحريق واستخدامها وكيفية التعامل معها .

// انتهى //

07:42ت م

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