

أبو عريش 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبو عريش غدا ،محاضرة نسوية بعنوان " وسائل الهداية للصراط المستقيم والثبات عليه " تلقيها نوره العطاس ،وذلك بجامع النور بالمحافظة.

وتأتي المحاضرة ضمن البرامج والأنشطة الدعوية التي ينفذها القسم النسوي بالمكتب خلال العام الحالي.

//انتهى//

07:01ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / "وسائل الهداية للصراط المستقيم والثبات عليه" محاضرة بتعاوني أبو عريش غدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.