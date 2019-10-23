تغيير موعد رحلة الخطوط السعودية أون لاين برقم الحجز أو التذكرة

نطرح طريقة تغيير موعد رحلة في الخطوط السعودية، وكيفية تعديل الحجز عن طريق النت أون لاين، حيث برقم بات استخدام خطوط الطيران لخدمات تمكن المسافرين من السفر بسهولة أمرًا معروفا عالميًا، ومن الخدمات التي تقدمها شركات الطيران ومنظمي رحلات السفر خدمة التعديل والتغيير في موعد السفر أو فئة المقاعد وغيرها، ومن الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للطيران المدني، خدمة تعديل الحجوزات عبر الإنترنت، وهي خدمة توفر الوقت والجهد على المسافرين، وتجعلهم ينتهون من عملية السفر دون الاعتماد على العديد من الإجراءات الروتينية، والأوراق، إذ يمكن للمسافرين من خلال الإنترنت أن يتم حجزهم لرحلاتهم بشكل موثوق عن طريق العديد من موقع خطوط الطيران السعودي.

تغيير موعد رحلة أون لاين

تستخدم الخطوط السعودية العديد من أحدث الطرق التكنولوجية التي تجعل تجربة السفر على متن تلك الخطوط تجربة فريدة، توفر للمسافر كل سبل الراحة، ومن الخدمات التي تقدمها خدمة الحجز عبر موقع خطوط الطيران السعودي على الإنترنت، كما تقدم حزمة من الخدمات ومنها خدمة تغيير موعد حجز السفر.

كما يتاح إعادة إصدار تذاكر السفر من خلال الخيارات التالية: تغيير تاريخ الرحلة، تغيير مكان وصول الرحلة، تغيير موعد السفر، تغيير درجة وفئة المقعد في الطائرة، تغيير مكان انطلاق الرحلة وتتيح خطوط الطيران الرسمي السعودي، خدمة تقدير الفرق في سعر التذاكر الناتج عن تعديل في الخيارات السابقة.

كيفية تعديل حجز الخطوط السعودية

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لخطوط الطيران الرسمي السعودي، ثم تعبئة البيانات الخاصة بتغيير الحجز، مثل موعد الرحلة، مكان المغادرة، عدد الأفراد، وغيرها من بيانات، مع مراعاة الدقة في تلك البيانات وأخيراً عقب تعبئة البيانات سيتم تأكيد التعديل، ويتم الدفع من خلال بطاقة الائتمان المصرفية الخاصة بالعميل.

بجانب خدمة تغيير موعد رحلة برقم الحجز، يتيح موقع الخطوط السعودية إمكانية سداد سعر تذكرة السفر، والحصول على المال بسبب الفرق في السعر من خلال بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية، في صالات المطارات، حتى يوفر على المسافرين الوقت والتعب في البنوك.