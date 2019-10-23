نظام ساند يوفر للعاطلين 60% من متوسط الأجور خلال 3 أشهر بقيمة تصل إلى 9000 ريال

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن إطلاق نظام ساند، وهو نظام جديد للتأمين ضد البطالة للعاطلين عن العمل في المملكة، وأطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية على هذا النظام اسم “ساند”، ويهدف هذا النظام إلى توفير دخل مادي ثابت لجميع المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، كما يساعدهم أيضاً في البحث عن فرص عمل شاغرة، وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية من خلال منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ساند سوف يوفر للعاطل عن العمل 60% من متوسط الأجور الشهرية في أول 3 شهور، حيث يحصل المستفيد من نظام ساند خلال العام الأول على هذه النسبة بحيث يكون الحد الأقصى للراتب 9 آلاف ريال سعودي، ثم يتم احتساب 50% من متوسط الأجور الشهرية في الـ 9 أشهر المتبقية من العام على أن يكون الحد الأقصى 7500 ريال سعودي.

نظام ساند

وأعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ساند متاح لجميع المواطنين السعوديين تحت سن الـ 59، الخاضعين لفرع المعاشات، حيث يساعد على تحقيق فوائد إيجابية إجتماعية وإقتصادية عديدة في المجتمع، ويهدف إلى علاج الأوضاع الاقتصادية لدى المواطنين الذين لا يجدون فرصة عمل مناسبة، كما يعمل ساند على توطين الوظائف في القطاع الخاص.

وكانت الحكومة السعودية قد أطلقت نظام التأمين ضد التعطل عن العمل المعروف بإسم ساند في يوم 12 / 3 / 1435 هجرياً بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18)، حيث بدأ العمل بهذا النظام في المنشآت التي تعمل بالتقويم الميلادي إبتداءاً من أول شهر سبتمبر من العام 2014 ميلادياً، بينما بدأ العمل بهذا النظام في المنشآت التي تعمل بالتقويم الهجري في يوم 1 / 11 / 1435 هجرياً.

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خطوات طلب تعويض في ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية الخطوات اللازم إتباعها لصرف تعويض نظام ساند، حيث يتم أولاً تسجيل الدخول على الحساب الشخصي بالتأمينات، ثم إختيار إختيار التعطل عن العمل، ثم يتم بعد ذلك إختيار أيقونة طلب ساند، ثم يتم إدخال رقم الحساب البنكي الآيبان، وفي النهاية يتم إرسال الطلب بنجاح.

شروط نظام ساند

يخضع نظام ساند لعدد من الشروط الواجب إتباعها، وفي مقدمتها أن يتم التقديم على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل خلال 90 يوم من تاريخ ترك العمل وذلك في حالة ترك المواطن لعمله، ويساعد نظام ساند على رعاية المواطن السعودي المتعطل عن العمل وعائلته وتوفير حياة كريمة لهم حتى يجد عملاً آخر، حيث يوفر ساند الحد الأدنى من الدخل خلال فترة تعطل العامل السعودي عن العمل حتى يتمكن من تلبية احتياجاته واحتياجات عائلته الأساسية.