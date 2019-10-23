مصرع الطفلة “منار” دهسًا بشارع مظلم بـ”فيحاء جدة”

لقيت طفلة في الحادية عشرة من عمرها مصرعها؛ وذلك بعد تعرُّضها لحادث دهس مساء أمس الاثنين في حي الفيحاء، أثناء عبورها مع والدتها أحد الشوارع الذي بات مسرحًا لحوادث الدهس بين الحين والآخر وسط استياء الأهالي من ظلمة الشارع، وعدم وجود حلول لتكرار الحوادث.

وتفصيلاً، ذكرت إحدى قريبات الطفلة “منار”، التي تدرس في الصف السادس الابتدائي، وهي حافظة ٦ أجزاء من القرآن الكريم، أنها كانت مع والدتها أثناء قطع الشارع المظلم بعد صلاة العشاء، وكانت بيد والدتها، وعلى مقربة من اجتياز الشارع، لكن فاجأتهم مركبة مسرعة، صدمت “منار” على مرأى من والدتها، وتوفيت على الفور. وأبدى العديد من الأهالي بحي الفيحاء استياءهم وتذمرهم من تكرار حوادث الدهس بهذا الطريق، وعدم إنارته في ظل تهور بعض السائقين، وعدم وجود لوحات إرشادية بالقرب من الممشى.. داعين إلى تحرُّك عاجل لوضع حد لهذه الحوادث المفزعة بحسب صحيفة “سبق”.