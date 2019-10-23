السعودية اليوم / مصرع ثلاثة أشخاص بحادث منجم في شمال روسيا



موسكو 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم اليوم بحادث وقع في منجم تابع لشركة تعدين في أقصى شمال روسيا، دون أن تحدد الشركة طبيعة الحادث.

وذكرت الشركة الروسية في بيان صحفي أن حادثًا وقع في منجم تيميرسكي أدى إلى إصابة عدة أشخاص، وترجح البيانات الأولية أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم.

وأضاف البيان بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية أن الشركة تقوم بتحقيق داخلي لمعرفة ملابسات الحادث، مشيرا إلى أنها ستقدم مزيدا من المعلومات حالما تتاح في أقرب فرصة.

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