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الجيش اليمني مسنودا بقوات التحالف يسيطر على مواقع جديدة في صعدة 

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سيطرت قوات الجيش اليمني مسنودة بمروحيات ومدفعية التحالف على مواقع جديدة في جبهة رازح بمحافظة صعدة.

وقال قائد محور رازح اللواء حمود الخرم إن قوات الجيش الوطني تحت غطاء ناري كثيف من قوات تحالف دعم الشرعية سيطرت على مواقع جديدة في جبهة رازح واستعادت جبال (العلم ، الشعاب ، اللبني) وصولاً الى جبل (الثائر) واسفرت العمليات عن قتل واصابة الكثير من مليشيا الحوثي الانقلابية.

فيما أوضح اللواء غانم الجماعي قائد اللواء السادس أن وحدة الهندسة العسكرية نزعت عشرات الالغام الفردية والعبوات الموجهة اثناء وبعد العمليات العسكرية.

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