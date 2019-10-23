، "العمري" يحصد المستوى الذهبي في حوارات الطلاب بـ"نيوم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق الطالب عبدالرحمن عبدالرحيم العمري من ثانوية الملك عبدالله بتعليم عسير المركز الأول والمستوى الذهبي على مستوى المملكة في مسابقة الحوارات الطلابية بمدينة نيوم الحالمة، وذلك بمتابعة قائد المدرسة خالد العمري، ومتابعة مباشرة منذ العام الماضي من رائد النشاط بالمدرسة، محمد الدوسري، والذي استمر بدعمه وتشجيعه للمشاركات لما وجده من تميز وإبداع.

وقد أُقيمت نهائيات المسابقة على مستوى المملكة في مدينة نيوم في متنافسة شملت 43 منطقة تعليمية.. وسيكون له استقبال في المطار حال عودته يوم غدٍ الخميس.

والطالب الحاصل على المستوى الذهبي يدرس بالصف الثاني ثانوي وهو مشروع مقدّم متمكن ومهتم بالجوانب الإعلامية ويطمح مستقبلاً للعمل كمذيع في إحدى القنوات الفضائية.

وقال المشرف العام على النشاط الثقافي بوزارة التعليم الدكتور بندر العسيري، في تهنئة الطالب: مسارات الإبداع ممتدة إلى منطقة عسير وتحديدًا إلى ثانوية الملك عبدالله التي أخرجت لنا هذا الشبل المتميز الذي أثرى الحوارات وحقق المستوى الذهبي بفعل ما قامت به الإدارة مشكورةً بجهود متميزة وقوية في إعداد الورقة العلمية، أبارك للطالب ولمدرسته ولتعليم عسير ولباقي الإدارات المشاركة والطلاب.