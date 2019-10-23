خطة استراتيجية للبحوث والابتكار في خدمة الحرمين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)قدم معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة بجامعة أم القرى، 45 دراسة خلال موسم 1440 في المجالات العلمية والإعلامية المختلفة، تتضمن استبانات بحثية، قدمها 66 باحثاً، و15 باحثاً مساعداً، إضافة إلى 500 جامع بيانات، كما شارك في 4 معارض إعلامية، وعقد 21 لقاءً تلفزيونياً وإذاعياً، وساهم من خلال 19 مصوراً في توثيق 15600 صورة فوتوغرافية.
جاء ذلك، خلال حفل «الحصاد المعرفي» الذي أقامه المعهد أمس (الثلاثاء)، بحضور مدير الجامعة الدكتور عبدالله بافيل، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والأهلية والقطاع غير الربحي.
وأوضح رئيس قسم البحوث البيئية والصحية بالمعهد الدكتور عبدالله السباعي، خلال تدشين الخطة الاستراتيجية للبحوث والتقنية والابتكار في خدمة الحرمين الشريفين، أن الاستراتيجية تضمنت نحو 12 دورة مختصة بنقل المعرفة وتطوير المبادرات، للوصول إلى المخرجات العلمية من الخطط وتوظيفها في خدمة كافة المجالات المتعلقة بشؤون الحرمين، من خلال عقد 21 ورشة عمل مع الجهات ذات العلاقة.
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