شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول في «المحاماة» بجامعة الملك خالد.. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (أبها) حصل دبلومان عاليان بجامعة الملك خالد على تصنيف واعتماد وزارة الخدمة المدنية، ضمن حزمة برامج دبلومات عليا وافق عليها مجلس الجامعة ورفعها للاعتماد خلال الفترة الماضية. حصل دبلومان عاليان بجامعة الملك خالد على تصنيف واعتماد وزارة الخدمة المدنية، ضمن حزمة برامج دبلومات عليا وافق عليها مجلس الجامعة ورفعها للاعتماد خلال الفترة الماضية. وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد آل فائع أن الوزارة اعتمدت «دبلوم المحاماة» في كلية الأعمال، و«دبلوم الوقاية من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية» في كلية التربية، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في إجراءات القبول للبرنامجين خلال الفترة القادمة. وأكد آل فائع أهمية اعتماد وتصنيف مثل هذه البرامج نظرا لما لها من احتياج علمي ومهني، إضافة إلى إسهامها في دفع عجلة التنمية، مشيدا بدور كليات الجامعة في هذا السياق، مؤكدا تطلع العمادة إلى مزيد من التنسيق والتكامل معها من قبل الكليات لوضع أطر وخطط عدد من الدبلومات وبرامج الماجستير والدكتوراه التي تشكل إضافة نوعية للجامعة.



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