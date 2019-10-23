شكرا لقرائتكم خبر عن «المظالم» يطلق «خبير» لتدريب الطلاب إلكترونيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

دشن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف أمس (الثلاثاء)، برنامج «خبير» الإلكتروني للتدريب التعاوني، في المقر الرئيسي للديوان بالرياض.

وأكد اليوسف أن فكرة برنامج «خبير» الإلكتروني للتدريب التعاوني جاءت بعد تنامي الطلبات المُقدمة من قبل الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، ومعهد الإدارة العامة، للاستفادة من برامج التدريب التعاوني في ديوان المظالم ومحاكمه، وتنفيذًا لما رسمه الهدف الخامس من الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020 بتعزيز العلاقات التشاركية مع المؤسسات التعليمية، ونشر الوعي القضائي، في ظل الدعم المستمر من قبل القيادة لرفع مستوى الخدمات التي يقدمها مرفق قضاء ديوان المظالم.

وأشار الدكتور اليوسف إلى تحقيق أكثر من 8 آلاف ساعة تدريبة للطلاب والطالبات في ديوان المظالم ومحاكمه، وذلك بتضافر جهود الزملاء والزميلات منسوبي الديوان.

من جانبها، قالت مساعد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية حصة بنت أبا الخيل إن الديوان درب 830 طالبا وطالبة من عدة جامعات وفي عدد من التخصصات، وشمل التدريب الاطلاع على جميع مجريات العمل وسيره بمحاكم ديوان المظالم، للإسهام في بناء مخرجات قوية، وتهيئة المتدربين وإكسابهم المهارات المطلوبة بما يتناسب مع تخصصاتهم.