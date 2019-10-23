شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل للجنة الحج المركزية: يجب التكامل للتحضير المبكر لموسم «41» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل ضرورة تضافر الجهود وتكاملها والتحضير المبكر لإنجاح موسم حج العام الحالي، معربا عن شكره وتقديره لكافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن. واستعرض خلال ترؤسه أمس (الثلاثاء)، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اجتماع لجنة الحج المركزية، نتائج حلقة نقاش الحج في موسمها الرابع التي عقدت في جدة أوائل الشهر الجاري، وناقش فيها أكثر من 200 خبير ومتخصص في شؤون الحج يمثلون 50 جهة حكومية وأهلية الاستعدادات لحج العام الحالي 1441.

واستعرض الاجتماع مخرجات وتوصيات حلقة النقاش التي ركزت على مناقشة سبل تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في جوانب الإسكان والإعاشة والنقل والخدمات والمرافق والاستقبال والتوديع، وتم في هذا الصدد طرح نحو 112 توصية ومبادرة هدفها الارتقاء بالخدمات المقدمة للحجيج خلال موسم حج 1441.