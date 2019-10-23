شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن الملك.. الأمير تركي يشارك في مراسم تنصيب إمبراطور اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طوكيو)

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شارك وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، في العاصمة اليابانية طوكيو، في مراسم تنصيب الإمبراطور ناروهيتو أكيهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش، بحضور عدد من رؤساء الدول.

والتقى وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بمقر إقامته في العاصمة اليابانية طوكيو أمس (الثلاثاء) وزير الدفاع الياباني تارو كونو. ونقل تحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان وتهنئته بمناسبة تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في شتى المجالات.

من جانب آخر، استقبل ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في مقر إقامته بطوكيو، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.

ونقل الأمير تركي خلال الاستقبال تحيات ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لولي عهد مملكة البحرين، فيما حمله تحياته لولي العهد. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.