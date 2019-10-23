شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (باريس) بحث وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أمس (الثلاثاء)، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

بحث وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية جان إيف لودريان، بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس أمس (الثلاثاء)، مع وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها. كما استعرض الجانبان مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلام العالميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان الأوضاع الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.