شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تودّع الأوراق في احتياجات المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله غرمان (جدة)

أعلن مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، أن خدمة (الطلبات الإلكترونية للمدارس)، التي دشنها أمس (الثلاثاء) باتت متاحة للجميع، وهي ستخدم جميع المدارس وتختصر الوقت والجهد والمال، حيث كانت تعتمد سابقاً على النظام الورقي، وإجراءاتها تأخذ وقتاً طويلاً، بينما يتم تنفيذ الإجراءات الحالية بشكل مباشر من مدير المدرسة إلى المستودع، والتعرف على احتياجات المدارس، وإيصالها لهم بطريقة سلسة ومرنة، عبر النظام الإلكتروني.

وأوضح أن الخدمة تعد نقلة جديدة بنظام فارس؛ لتجهيز طلبات المدارس وتسريع إجراءات تنفيذها إلكترونياً، لافتاً إلى تزويد مديري المدارس بأدلة تعريفية، وتوضيحية للبرنامج، والعمل على تقييم التجربة بهدف تطويرها، مقدماً شكره لوزير التعليم على دعمه لمشاريع التحول الرقمي، واعتبارها من الأولويات التي يجب العمل عليها لتطوير الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في سير العمل.

من جانبه أبان المشرف العام على التحول الرقمي الدكتور يزيد السعوي أن تدشين خدمة الطلبات الإلكترونية للمدارس في نظام فارس يأتي امتداداً للدعم الذي يوليه وزير التعليم، ومتابعة المساعد نحو التحول الرقمي، مفيداً أن وزارة التعليم لديها إستراتيجية مستمرة تعمل عليها لأتمتة كافة إجراءات العمل، وتسعى جاهدة في تلبية كافة الاحتياجات التعليمية.