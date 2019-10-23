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أمير جازان يبحث احتياجات المواطنين في ضمد

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جدة - خالد شويل - محمد مكي (جازان)

فيما يعقد مجلس منطقة جازان جلسته الختامية اليوم (الأربعاء) في محافظة ضمد برئاسة أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز، يأمل أهالي المحافظة بتحقيق مطالبهم التي تتمثل في اعتماد وتنفيذ المشاريع التنموية وافتتاح فروع للدوائر الحكومية وتحويل المحافظة إلى فئة (أ).

وتتضمن أبرز مطالب المواطنين في سفلتة طريق الخالدية، وإبعاد الأعمدة الكهربائية التي تتوسط الطرق، وإنشاء سد في قرية المشوف لحمايتها من السيول، وإنارة الحزام الدائري بقرية الحمى، وإنشاء حدائق ومتنزهات عامة في القرى التابعة لضمد، وإنشاء جسر بين مدينة ضمد وقرية القمري بطول 600 متر، الذي سينهي معاناة الأهالي في القمري والقرى المجاورة لها، وزيادة السعة السريرية للمستشفى العام، وإنشاء مركز للغسل الكلوي، وافتتاح كليات وفروع لجامعة جازان للبنين والبنات، وتنفيذ مشروع تصريف لمياه الأمطار والسيول وخفض منسوب ارتفاع الشوارع.

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من جهة ثانية، تسلم أمير منطقة جازان التقرير السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام الماضي خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس مدير شرطة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، ومديري الإدارات الأمنية التابعة لشرطة المنطقة.

وأشاد أمير جازان بما تضمنه التقرير من الأعمال والإنجازات التي حققتها شرطة المنطقة وغيرها من الجهات الأمنية والنتائج التي تم تحقيقها خلال العام الماضي.

كما تسلم نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز التقرير السنوي لشرطة المنطقة والإدارات الأمنية التابعة لها للعام الماضي خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس اللواء الزهيري.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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