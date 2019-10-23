شكرا لقرائتكم خبر عن سعود بن نايف: تحويل مستفيدي «الإسكان» من الاحتياج للإنتاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية أن يكون الدعم الذي يحظى به قطاع الإسكان شاملا، يتضمن تحويل المستفيد من الاحتياج إلى الإنتاج، مع العمل على تفعيل الشراكات وتوسيع أثرها، وضمان استمراريتها لتلبي أوسع شريحة ممكنة، مشددا على أهمية توفير بيئة إسكانية آمنة لمختلف فئات المجتمع.

واستعرض خلال ترؤسه في مكتبه بالإمارة أمس، الاجتماع الـ3 للجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة الشرقية، بحضور ممثلي الجهات الأعضاء في اللجنة، أبرز مشاريع الإسكان التنموي الماضية والخطط المستقبلية لها.

وسلم خلال اللقاء الوحدات السكنية لـ30 مستفيدا ومستفيدة من دعم برنامج الإسكان التنموي، وجمعية البر الخيرية بالمنطقة الشرقية، بحضور أمين عام الجمعية سمير العفيصان.

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من جهة ثانية، أشار أمير المنطقة الشرقية إلى أن خادم الحرمين الشريفين أول من أنشأ جمعية تعنى بذوي الإعاقة، وقدمت العديد من المبادرات تحت رعاية وإشراف منه.

وأشاد لدى استضافته في مجلس الإثنينية الأسبوعي منسوبي جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة، بالتطور الملموس في القطاع غير الربحي في الآونة الأخيرة، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وما تضمنته رؤية 2030 من تسليط للضوء على خدمة ذوي الإعاقة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية إيفاء لذوي الإعاقة المهندس خالد الزامل أن الجمعية تعمل على تأهيل عدد من الحالات التي ترد لها من المستفيدين، وشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى توسيع خدماتها إلى الجانب الإرشادي.

وذكر مدير عام الجمعية عبدالعزيز المحبوب أن الجمعية استقبلت أكثر من 250 طالباً وطالبة العام الحالي، تقدم لهم العديد من الخدمات، إضافة إلى خدمات الأطراف الصناعية التي تقدمها الجمعية.