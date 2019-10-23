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محمد بن مسعود - الدمام - قدم نجوم الهلال السابقون التهنئة بعد تأهل فريق الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وكتب محمد الدعيع مغردًا:"ألف ألف مبروك يا زعماء عقبال ما نفرح بالكأس، أنت غير الناس عندي أنت عندي شيء كبير ربي يوفقك عبدالله".
فيما كتب نواف التمياط:"شكرًا للمدرج الأزرق، المباراة (الدرس ) قبل النهائي المستحق وألف مبروك للوطن."
أما سامي الجابر فكتب:"ألف ألف مبروك التأهل المستحق، حضور مميز للمبدع المعيوف ليس فقط بالذود عن المرمى بل تنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه ما يدل على عمل فني مميز، نتيجة غير مرضية ولكنها ضرورية ليستشعر نجوم الفريق بأن النهائي سيكون بلا شك أصعب".الرياض الهلال السد دوري أبطال آسيا
سامي والدعيع للمعيوف: أنت غير .. نواف: مباراة اليوم "درس"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-23
قدم نجوم الهلال السابقون التهنئة بعد تأهل فريق الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وكتب محمد الدعيع مغردًا:"ألف ألف مبروك يا زعماء عقبال ما نفرح بالكأس، أنت غير الناس عندي أنت عندي شيء كبير ربي يوفقك عبدالله".
فيما كتب نواف التمياط:"شكرًا للمدرج الأزرق، المباراة (الدرس ) قبل النهائي المستحق وألف مبروك للوطن."
أما سامي الجابر فكتب:"ألف ألف مبروك التأهل المستحق، حضور مميز للمبدع المعيوف ليس فقط بالذود عن المرمى بل تنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه ما يدل على عمل فني مميز، نتيجة غير مرضية ولكنها ضرورية ليستشعر نجوم الفريق بأن النهائي سيكون بلا شك أصعب".
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:29 AM
قدم نجوم الهلال السابقون التهنئة بعد تأهل فريق الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا وكتب محمد الدعيع مغردًا:"ألف ألف مبروك يا زعماء عقبال ما نفرح بالكأس، أنت غير الناس عندي أنت عندي شيء كبير ربي يوفقك عبدالله".
فيما كتب نواف التمياط:"شكرًا للمدرج الأزرق، المباراة (الدرس ) قبل النهائي المستحق وألف مبروك للوطن."
أما سامي الجابر فكتب:"ألف ألف مبروك التأهل المستحق، حضور مميز للمبدع المعيوف ليس فقط بالذود عن المرمى بل تنفيذ جمل رائعة في بناء الهجمات التي تنطلق من أقدامه ما يدل على عمل فني مميز، نتيجة غير مرضية ولكنها ضرورية ليستشعر نجوم الفريق بأن النهائي سيكون بلا شك أصعب".
، سامي والدعيع للمعيوف: أنت غير .. نواف: مباراة اليوم "درس" ،
المصدر : الخليج 365
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