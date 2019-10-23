محمد بن مسعود - الدمام - لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء حتى الآن عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية.إندونيسيا إقليم بابوا زلزال المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل 23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 02:06 AM لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية Advertisements زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب إقليم بابوا الإندونيسي ضرب زلزال، بلغت قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم إقليم بابوا الإندونيسي. وأفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بأن مركز الزلزال على عمق 50 كيلومترًا تحت سطح الأرض.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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