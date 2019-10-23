، شاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة ،

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خالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف).
وتفصيلاً، نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.
وبدأت الحملة بمرافقة "الخليج 365" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.
ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم.
وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
مكة المكرمة العاصمة المقدسة وطن بلا مخالف شرطة العاصمة المقدسة شركة الكهرباء الشميسي
23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441 01:30 AM
انطلقت مع بدء الدوام الرسمي.. وتم تسليم الجناة لمركز الإيواء بالشميسيشاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة
خالفت شرطة العاصمة المقدسة توقعات المخالفين الذين أصبحوا لا يأمنون على أنفسهم من ضبطهم في أي وقت؛ وذلك بعد تنفيذ حملة أمنية صباح أمس الثلاثاء استمرارًا للحملات الأمنية على مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية (وطن بلا مخالف).
وتفصيلاً، نفَّذت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة الحملة الأمنية المشتركة (ضياء) بقيادة شرطة العاصمة المقدسة، وبمشاركة الجهات الأمنية الأخرى، ومندوب من شركة الكهرباء.
وبدأت الحملة بمرافقة "الخليج 365" في الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء على أحد الأحياء العشوائية بحي السلام، وأسفرت عن ضبط أكثر من (152) مخالفًا من مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية من جنسيات مختلفة.
ونُفذت الحملة في تمام الساعة الثامنة صباحًا بعد أن توجه الطلاب إلى مدارسهم، والموظفون إلى أعمالهم، واعتقد المخالفون أن الوقت مناسب للخلود للنوم، فباغتهم رجال الأمن في منازلهم.
وجرى إعداد محاضر الضبط اللازمة للجناة، وتسليمهم إلى مركز الإيواء بالشميسي.
، شاهد.. حملة أمنية تخالف توقعات المطلوبين وتضبط 152 مخالفًا بمكة المكرمة ،
المصدر : الخليج 365
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