الزعاق يتوقع حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية الأسبوع

توقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الثلاثاء، حالة مطرية مبشرة بحلول نهاية هذا الأسبوع وغرة الأسبوع القادم بأمطار أغلبها خفيف، على شمال المملكة وشمال الكويت وجنوب العراق. وقال الزعاق، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه بعد عشرة أيام من دخول موسم الوسم، تتكون سحب بيضاء اللون، تشبه في تشكيلها قطعان الإبل البيضاء، وتتوجه من الغرب باتجاه الشرق.

وعدَّد الزعاق مزايا تلك سحب موسم الوسم، والتي تتسم بالهيبة والعظمة والجمال، حيث تكون مستقيمة في اتجاهها ومحددة الوجهة وتشبه قطعان الإبل البيضاء؛ فلا تنجرف يمينًا أو يسارًا، مشيرًا إلى أن تشبيهها بجمال الأبل يذكرنا بقول الله تعالي عن الإبل: «أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ»، وقوله تعالي: «وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ»، كما يذكرنا الخير الذي تحمله تلك السحب بقوله تعالى:« وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الأنْفُسِ». كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس غد الأربعاء، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، ونوهت بتأثير تلك الحالة، على مناطق «تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة»، ولا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لتلك المناطق. وأضافت الهيئة أن هناك استمرارًا لنشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية تمتدّ إلى الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم، مشيرةً إلى أن هناك توقع بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على طول السواحل الشرقية والغربية للمملكة.